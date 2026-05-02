気象庁によりますと午後6時28分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、尾鷲市、熊野市、三重紀北町、御所市、宇陀市、天川村、下北山村、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、みなべ町、日高川町、白浜町、太地町、古座川町、震度3を観測したのは、半田市、蒲郡市、愛知美浜町、津市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、名張市、伊賀市、多気町、三重明和町、大台町、玉城町、三重大紀町、三重