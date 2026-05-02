気象庁によりますと午後6時28分ごろ、三重南部、奈良県などで震度４を観測する地震がありました。震源地は奈良県。震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。