5月2日、滋賀レイクスU18所属でユース育成特別枠選手の佐藤瑠一シャンドレイがBリーグデビューを飾った。 佐藤は滋賀ダイハツアリーナで行われたサンロッカーズ渋谷とのB1リーグ第36節第2戦にメンバー入り。44－40と4点リードの第2クォーター残り14秒からコートに立つと、右コーナーから3ポイントシュートを狙うも惜しくも外