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【J1百年構想リーグ EAST第14節】(埼玉)浦和 2-0(前半1-0)千葉<得点者>[浦]根本健太(41分)、小森飛絢(64分)<警告>[千]呉屋大翔(24分)、安井拓也(45分+3)、小林慶行(42分)主審:大橋侑祐└立て直した浦和、田中達也新監督のもと完封2連勝!! FW小森飛絢が古巣千葉下す2戦連発弾