[5.2 J1百年構想第13節 浦和 2-0 千葉 埼玉]J1百年構想リーグは2日、第13節を各地で行い、浦和レッズがジェフユナイテッド千葉を2-0で破った。田中達也監督が新たに就任した前節・川崎F戦(○2-0)で7連敗(PK戦含む)を脱出していた浦和はこれで2連勝。ホーム観客数も今季2度目の4万人超えを果たし、埼玉スタジアム2002に歓喜が戻った。互いに前節から中2日の連戦。浦和は先発の入れ替えを3人にとどめ、MF植木颯とMF安部裕葵が今