[5.2 J1百年構想リーグ第14節 FC東京 2-0 川崎F 味スタ]90分での2連敗は今季初となった。川崎フロンターレの長谷部茂利監督は「ゲームの入りがいい中で、気をつけなければいけない時間帯、もしくは自分たちが取りたい時間帯で取られてしまった」と振り返った。序盤こそ拮抗した展開からチャンスを作ったが、決め切ることができず。徐々に守勢に回ると、前半41分、後半11分と2失点。「前節も今節も、なかなか簡単には点数を取れ