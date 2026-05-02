元バレーボール日本女子代表でタレントの大林素子さんが1日、自身のX(@motoko_pink)で福島ユナイテッドFCの元日本代表FW三浦知良とのツーショットを披露した。福島県しゃくなげ大使や会津若松観光大使を務める大林さんは「福島の為に!チームの為に! カズさんの応援も頑張って参ります」と投稿。カズと一緒にクラブのスポーツタオルを持った写真を掲載した。大林さんは早生まれのカズの1学年下の1967年生まれ。「同じく来年還