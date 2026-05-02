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【J1百年構想リーグ WEST第14節】(パナスタ)G大阪 5-0(前半2-0)神戸<得点者>[G]南野遥海2(22分、52分)、三浦弦太(36分)、奥抜侃志(80分)、デニス・ヒュメット(82分)<警告>[神]武藤嘉紀(45分+1)主審:長峯滉希└3位G大阪が怒涛の5ゴールで首位神戸に快勝!! 18歳GK荒木琉偉がプロ初完封、22歳MF中村仁郎は4年ぶり“J1”出場