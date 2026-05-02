【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節】(Axis)鳥取 4-1(前半3-0)山口<得点者>[鳥]荒井涼(7分)、三木直土(26分)、矢島慎也(32分)、星景虎(72分)[山]大岩一貴(90分+2)<警告>[鳥]本保奏希(63分)[山]輪笠祐士(53分)主審:矢野浩平