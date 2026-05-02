[5.2 J1百年構想リーグWEST第14節 G大阪 5-0 神戸 パナスタ]J1百年構想リーグWESTは2日、各地で第14節を開催した。3位のガンバ大阪は首位に立つヴィッセル神戸に5-0で勝利し、神戸は2試合消化が少ないものの勝ち点1差に迫った。神戸は前半7分、左サイドのパス交換からDF永戸勝也のクロスをFW武藤嘉紀がファーサイドで収めると、落としをMF郷家友太が合わせたが18歳GK荒木琉偉に阻まれた。すると前半22分、DF初瀬亮のクロスを