【写真】Snow Man「SAVE YOUR HEART」「BANG!!」「オドロウゼ！」MVオフショット／9人で「BANG!!」をテレビ初披露した『STAR』オフショット Snow Manの公式SNSが更新され、「SAVE YOUR HEART」のMVオフショットが公開された。 ■Snow Man、ブラック衣装で並ぶクールなビジュアル披露 公開された1枚目では、ブラックを基調としたレザー衣装に身を包んだメンバーが横一列に並ぶ。無機質なコンクリート