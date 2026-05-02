【動画＆写真】佐久間大介「&be」CMメイキング／佐久間大介が投稿したオフショット／佐久間大介「&be」ビジュアル／新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇 Snow Manの佐久間大介をブランドアンバサダーに起用した、&be（アンドビー）の新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇が公開。&beの公式SNSで、メイキング映像が公開された。 ■佐久間大介、&beメイキング映像で