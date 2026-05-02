◇THEDAY（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」が2日、東京ドームで開催された。メインイベントでは世界4階級制覇と3階級制覇、32戦全勝同士の“世紀の一戦”で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と中谷潤人（28＝M.T）が激突する。この日は、“世紀の一戦”の他にも井岡一翔（37＝志成）が世界5階級制覇を目指して、WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝