◇パ・リーグオリックス10―9日本ハム（2026年5月2日エスコンフィールド）一時5点差の劣勢を跳ね返しての逆転勝利に、オリックス・岸田監督は「何が起こるか分からない球場ってことをみんな分かって、最後まで諦めずにやってくれた」と選手らを称えた。試合前時点で敵地・エスコンフィールドでは開幕から4戦全敗。岸田監督はこの日の試合前にあった一幕を明かした。「最初の声出しで波留さんが“打ち勝てー！！”と言っ