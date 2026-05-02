プロ野球 パ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。首位オリックスは4位の日本ハムとの打ち合いを制しました。4回までに投手陣が7失点するも、5点を追う5回に森友哉選手の2ラン、6回に宗佑磨選手の3ランが飛び出し、試合は振り出しに。そして1点を追う8回に中川圭太選手の走者一掃タイムリー3ベースで試合を決めました。2位ソフトバンクは5位タイの楽天に快勝。3回に栗原陵矢選手の満塁弾で先制し、続く4回にも山川穂高選手の