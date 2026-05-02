お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月1日、Instagramを更新。「#俺のオンナ」のハッシュタグとともに「メイクしてるけど部屋着」と投稿し、2009年に結婚した妻・藤本美貴の写真を公開した。「写っていたのは、しっかりとメイクをしているにもかかわらず、部屋着というラフすぎるスタイルの藤本さんでした。“外出モード”と“完全オフモード”が同居した、なんとも不思議なバランスで、さらに視線をひきつけるのは、おでこを大