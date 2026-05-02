ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が１日（日本時間２日）、再びメジャー単独１位に立つ１３号３ランを放ち、米球界の話題をかっさらった。日本からやって来たルーキーの躍進ぶりに米メディアも騒然となったが、本塁打王争いで村上と並びながらも一歩先を行かれてしまったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）も黙ってはいなかった。この日、本拠地ニューヨークで行われたオリオールズ戦に「３番・右翼」で先