ノア２日の両国国技館で、丸藤正道（４６）、拳王（４１）組が「グッドブラザーズ」ことカール・アンダーソン（４６）、ドク・ギャローズ（４２）を撃破した。世界最大団体ＷＷＥや新日本プロレスのタッグ戦線を荒らしまわった名コンビに大苦戦を強いられた。ギャローズに不知火を狙った丸藤がハングマンズヌースを浴びて窮地に。救出に訪れた拳王はアンダーソンにガンスタンを決められてしまい、分断されてしまう。孤立した