ノア２日の両国国技館大会で、ＯＺＡＷＡ（２９）が「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）との初シングルマッチを制した。新日本プロレスで絶大な人気を誇った制御不能のカリスマとの一騎打ちは、実現決定時から大きな注目を集めていた。ＯＺＡＷＡの提案によって、ＧＨＣヘビー級王座戦（王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ対挑戦者シェイン・ヘイスト）とどちらがメインイベントにふさわしいか