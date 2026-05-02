1月に第2子の妊娠を発表したAKB48元メンバーでタレントの西野未姫が1日にInstagramを更新。夫や第1子と並んだマタニティフォトを公開した。【写真】西野未姫＆山本圭壱夫妻の2ショット西野が「シックな感じでカッコ良い雰囲気なショット」と投稿したのは家族と撮影したマタニティフォト。複数公開されている写真には、ブラックコーデで決めた西野や夫の山本圭壱、2024年に誕生した第1子が並んだ3ショットや西野と山本の2ショッ