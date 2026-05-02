◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人は甲子園での阪神戦連勝が３でストップした。打線が阪神の先発左腕・大竹のスローボールなど緩急に苦戦。６８キロ、７３キロなど遅い球に手を出すも外野フライに打ち取られ、７回４安打１得点に抑えられた。試合序盤にはベンチ前で円陣を組んで大竹対策を全員で再確認。それでも攻略はできなかった。試合後、橋上オフェンスチーフコーチは「やっぱりモーションも