柔らかかった日差しがじりっと暑い初夏モードへ変わると、髪型に爽やかな軽さがほしくなりそう。トレンドの「レイヤーカット」なら、バッサリ短くしなくても大人の髪にこなれた動きを与えてくれます。お気に入りの長さをキープしながらでも楽しめるのが魅力。レイヤーを入れる位置によっても印象が異なるので、ぜひ見比べてみて。 くびれで一気にメリハリON 首のあたりでくびれるようにレイヤ&#
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