メ～テレ（名古屋テレビ） 2日午後、名古屋市中川区で住宅が燃える火事があり、4人がけがをして病院に搬送されました。 午後3時すぎ、中川区下之一色町で「仏壇から火が出た」と住人の女性から119番通報がありました。 消防によりますと燃えたのは2階建ての住宅で、火災発生からおよそ2時間半が経過した今も消火活動が続いています。（2日午後5時半時点） この家に住む10代から90代の男女4人が病院に搬送されま