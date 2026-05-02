◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人・又木鉄平投手（２７）が今季初先発で５回９安打２失点と粘投するも初黒星。阿部監督は試合後「何とか粘って粘ってくれた。試合はつくってくれましたけど」と一定の評価を与えた上で「ちょっと１回、抹消するはずです」と今後について語った。３年目で初めて伝統の一戦に登板した左腕。プロ入り後最多１０９球の力投は実らず「野手の皆さん、リリーフ陣に迷惑をかけ