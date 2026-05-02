◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和２―０千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）Ｊ１千葉は、２日にアウェーで浦和と対戦し０―２で敗れた。ＭＦ杉山直宏とＭＦ品田愛斗が今季初めて先発に名を連ね、浦和相手に２００８年１０月５日（３〇２フクアリ）以来の勝利を目指したが、ゴールが遠かった。小林慶行監督は「一方的に流れをもっていかれた。このスタジアムは独特なものがあるのでしっかり戦わないとゲームに