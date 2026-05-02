「ザ・ロック」の名でプロレスラーとしても活躍した俳優のドウェイン・ジョンソンが、女優のエミリー・ブラントと俳優スタンリー・トゥッチのハリウッド・ウォーク・オブ・フェイム授与式に出席した直後、ロサンゼルスで警察に停止させられていたことが分かった。TMZなどが報じている。 【写真】貫禄がスゲェロック様の娘「とても難しい決断でした」父をほうふつ ドウェインは式典を終えて車で移