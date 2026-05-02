FC東京の佐藤龍之介が随所で存在感を見せたFC東京のMF佐藤龍之介が、「さすが日本代表選手」と思わせるパフォーマンスを披露した。5月2日に行われたJ1百年構想リーグ第14節の川崎フロンターレ戦で、FC東京は2-0で勝利。この2得点に絡んだ19歳は、4月5日の町田戦から先発を続けるなか、「めっちゃ楽しかったです。疲れはないですね」と充実の表情を見せた。その万能ぶりはゴールシーンに表れている。1点目は最前線でパスを受け