FC東京のMF野澤零温が多摩川クラシコでゴールを決めたFC東京は5月2日に行われたJ1百年構想リーグ第14節で川崎フロンターレに2-0で勝利し、暫定首位に立った。この試合でチーム2点目を挙げたのがMF野澤零温だ。ゴールデンウィークの連戦のなかで今季2度目の先発機会を得た下部組織出身のアタッカーは、結果を出せずに厳しい声も受けてきたが、「気持ち良かったですし、ホッとしました」と笑顔を見せた。先発起用に闘志を燃やし