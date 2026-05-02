俳優の窪塚洋介（46）が2日、横浜市で開幕した「第4回横浜国際映画祭」のレッドカーペットセレモニーに出席した。「外道の歌SEASON2」で共演したあの（年齢非公表）、池内博之（49）とともに登壇し「あの塚です」とあいさつ。「なに内だっけ？」と振られた池内も「あの内です」と名乗って場を和ませた。2人は28年ぶりに連続ドラマ復活が発表された「GTO」の98年版で共演したことで知られており、観客からは「GTOコンビだ…」