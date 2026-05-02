◇セ・リーグ巨人5ー7阪神（2026年5月2日甲子園）巨人は甲子園では開幕4戦目で初黒星を喫した。1―7の9回に4点を返すも反撃及ばず敗戦。阿部監督は「いい攻撃ができたので、明日につなげてほしいと思います」と切り替えた。相手先発の大竹の前に4回2死まで無安打。最速141キロと最遅68キロの緩急に苦戦した。0―2の7回に2死一、三塁とこの日初めて得点圏に走者を置くと、小浜が右前適時打。だが続く代打・坂本が空振り三