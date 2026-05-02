ボートレース平和島のゴールデンウイークシリーズ「第2回京急開発グループ杯」が3日に開幕する。2日の前検日に上々の手応えを得ていた一人が、金田諭（47＝埼玉）だ。看板機の一つである44号機をゲット。前検は「そのまま乗りました。良かったと思う。行き足が良かったし、伸びも行き足の延長でいいと思います」と好パワーをしっかりと継承した模様だ。当地は浜名湖と並んで地元・戸田の10Vに次ぐ5Vの実績を誇る好相性水面