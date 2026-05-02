◇明治安田生命J2・J3百年構想リーグEAST−A第14節第1日栃木C2−1湘南（2026年5月2日レモンガススタジアム平塚）栃木Cが2位の湘南に逆転勝ちした。前半1分に先制されたが、14分に左からのクロスをMF森俊貴（28）が決め手同点。前半終了直前に相手DFのクリアを拾ったMF西谷和希（32）がゴール右に決めて勝ち越し。後半は湘南に攻め込まれたが、守り抜いた。今矢直城監督（45）は「開始早々に失点したが、よく前半で逆転し