伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（33）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は2日、名古屋市の料亭「か茂免」で第3局の対局場検分を行った。ここまで伊藤の2勝0敗で迎え、伊藤が3日の対局で勝てば3連覇となる。4月3日、シンガポールでの第1局は先手・伊藤が相掛かりで勝利した。18日、石川県加賀市での第2局も後手・伊藤が矢倉を制した。第3局の先手は伊藤。伊藤がこれまで獲得した叡王2期、王座1期の計3期はいず