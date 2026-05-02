日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー（３４）が２日、自身のインスタグラムを更新し、同局への復職と出産を報告した。岩本アナは２０２３年５月から同局の「キャリアサポート休職制度」を利用して休職していた。インスタグラムには「関西大学大学院学位授与式」と書かれた看板の前で撮影する写真を投稿。文章では「この春日本テレビに復職いたしました」と報告し、「休職中、関西大学大学院社会安全研究科にて災害報道に関