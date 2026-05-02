＜第4回横浜国際映画祭オープニングレッドカーペット＞◇2日◇横浜・赤レンガパーク佐藤浩市（65）がアンバサダーとして登壇し、国際映画祭の在り方について、持論を展開した。正装で、さっそうとレッドカーペットを歩いて登壇すると「映像表現というのは、やはり、その国の文化、宗教、慣習において、捉え方、表現が変わっていく。昨今のグローバル化を考えたら、そういうことは少なくなってきたのかなと思います」と、まず口にし