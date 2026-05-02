ハイウェイホテルは全国に9か所近年、宿泊施設を備えた高速道路のSAが増えています。ただ、高速道路の休憩施設に“何時間も”いていいものなのでしょうか。 【今後も拡大？】これが高速道路のSAにある「宿泊施設」です（画像）NEXCOが発足した2005年以前から、東名高速の足柄SAや名神高速の多賀SAには宿泊施設がありました。その後は、各地のSAに民間の宿泊施設も増えたほか、高速道路を降りずに徒歩で利用可能な「ハイウェイ