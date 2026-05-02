グレート・ピレニーズの微笑ましいドタバタ劇が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で111万回再生を突破し、「重めの愛w」「愛おしすぎる..！」「思わず笑っちゃいました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おじいちゃんが寝ているソファに座ろうとする『50キロの超大型犬』→自分の大きさが全くわかっていない光景】 ソファの上にドシン！ YouTubeチャンネル「