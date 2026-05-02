最大12連休となるゴールデンウィーク。帰省ラッシュがピークを迎えていて、新潟駅は多くの人でにぎわいを見せました。5月2日の新潟駅。新幹線が到着するとスーツケースなどの荷物を持った観光客や帰省客が続々と降りたちました。佐渡に帰省する姉弟「ひいおじいちゃん、これから行くよ！」2日が上越新幹線・下りの混雑のピークとなり、指定席は終日ほぼ満席に。自由席の乗車率は最大140パ