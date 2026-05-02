U-17女子アジアカップが５月１日に中国で開幕。翌２日に白井貞義監督が率いるU-17日本女子が、グループステージの第１節でレバノンと対戦した。リトルなでしこはキックオフと同時に猛攻を開始し、開始３分で久保田真帆が先制点を挙げる。その後も押し込み続けるなか、25分にオウンゴールでリードを広げると、ここから怒涛のゴールラッシュ。27分、28分、34分、37分、42分に得点し、７−０で前半を終えた。 ハーフタイ