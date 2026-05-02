◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年5月2日神宮）ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が「1番・右翼」でスタメン。初回の第1打席でいきなり中前打し、前日から6打席連続安打となった。前夜の試合では第2打席から右前打、右中間三塁打、右越え本塁打、左前二塁打を放ち、史上73人目のサイクル安打を達成。さらに、9回の第6打席でも右前打を放っていた。規定打席未満ながら打率は.457まで上がった。