GWは、久々の帰省や親戚付き合いで「家族」という言葉の圧力が増す季節である。そこで本記事では、ダ・ヴィンチWebで紹介した作品から、親の支配や善意の圧力、家の空気が子どもの人生を静かに侵食していくマンガを5作選んだ。読後に残るのは爽快感ではなく、境界線を引き直したくなるざわつきである。この記事の画像を見る▶毒親育ちの結婚▶すべては子どものためだと思ってた▶汚部屋そだちの東大生▶さよ