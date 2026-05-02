NTTドコモビジネス・レディース第2日（2日・千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）昨年の大会覇者で通算4勝目を狙う菅沼菜々が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算12アンダーの132で単独首位に立った。平塚新夢と天本ハルカが2打差の2位につけた。さらに1打差の4位が永井花奈と藤田さいき。初日トップの岡山絵里は通算8アンダーで6位に後退した。今季3勝目を目指す高橋彩華は3アンダーで30位。1アンダー、56位までの63人が3日