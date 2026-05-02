※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。この記事の画像を見る “元気の押し売りアイドル”というキャッチフレーズを掲げ、SNSを舞台に暴れ回っているアイドルグループがいる。かずぅ、こーた、かちょー、なお、こぺの5人から成る、リアルピースだ。YouTubeのチャンネル登録者数は約140万人、TikTokのフォロワー数は約230万人と、その人気ぶりは破格。未就学の子どもから大人まで幅広い層の支持を集めている