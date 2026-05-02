人間以外の生物でも睡眠不足になることはあるのか。総合研究大学院大学統合進化科学研究センター教授の渡辺佑基さんは「面白い例として、アメリカウズラシギの研究を紹介したい。この鳥は他者との競合により、思わず同情したくなるような苛烈な不眠合戦に巻き込まれる」という――。※本稿は、渡辺佑基『鳥は飛びながら眠る』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Annandistock※写真はイメージです - 写真