大切な人との最期を、後悔なく過ごす秘訣はあるか。医師の安井佑さんは「怖いかもしれないが、まずは一緒に過ごせる時間のリミットを知ることだ。有効なのは、その人の病気にあわせた“残り時間のロードマップ”を頭に入れておくこと。がん、内臓疾患、老衰……それぞれに、見逃してはいけないサインがある」という――。※本稿は、安井佑『大切な人が亡くなる前にあなたができる10のこと』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集した