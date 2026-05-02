2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。皇室部門の第3位は――。▼第1位高市首相の｢男系男子に限定｣はかなり厳しい…｢旧宮家養子案｣ではなく｢愛子天皇｣を真剣に考えるべき理由▼第2位やはり愛子さまよりふさわしい人物はいない…天皇陛下が愛子さまに言及する時に"欠かさず"使う言葉▼第3位愛子さまに｢小室ルート｣は歩ませられない…｢愛子天皇｣待望論渦中に結婚相手を紹介で