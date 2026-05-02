天皇と皇族を除き、日本国民は名字を持っている。この「名字」というシステムは一体どのように広がっていったのか。静岡大学名誉教授・小和田哲男さん監修の『家紋で読み解く戦国時代』（宝島社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Yuzu2020※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuzu2020■名字のある武士＝領地を持つ武士武士の間で名字が広まるのは、平安時代になってからである。平安時代初期から中期にかけて