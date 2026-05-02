三重県尾鷲市で5月2日、警察や消防、自衛隊などが参加し、子供たちに防災について学んでもらう「防災フェア」が開かれました。起震車に乗って震度6強の揺れを体験するなど家族で防災の大切さを学びました。参加した子どもたちはAEDを実際に使ったり、自転車を漕ぐ自家発電を体験したりして、防災意識を高めていました。