【モデルプレス＝2026/05/02】タレントの小倉優子が5月1日、自身のInstagramを更新。イカの塩辛を使ったパスタをレシピとともに公開し、話題となっている。【写真】42歳3児のママタレ「発想がすごい」キャベツ・にんにく使用のイカの塩辛パスタ公開◆小倉優子、手作りパスタ公開小倉は、「イカの塩辛のコクと塩気で、シンプルなのに美味しいパスタです」とつづり、動画を投稿。材料にイカの塩辛、にんにく、キャベツなどを使用した