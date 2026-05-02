自分が免許を持っていない場合、レンタカーでのドライブデートは彼氏にまかせっぱなしになってしまうもの。せめてもの感謝を示すために、彼氏にしてあげられることを探してみてはいかがでしょうか。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ドライブデートで運転しっぱなしの彼氏に感謝されるアシスト」をご紹介します。【１】返却時間が迫ったら「延長料金かかるから先に駅で降ろして」と助け船を出す「